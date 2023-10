Archiv für transparente Bildvorlagen

Das Freistellen von Objekten zur grafischen Weiterbearbeitung in Projekten ist selbst für professionelle Anwender nicht immer die einfachste Übung. Daher können Sie alternativ die kostenfreie Webseite von "cleanpng.com" ausprobieren. Frei nach dem Motto "warum umständlich erstellen, was bereits verfügbar ist“, können Sie aus über drei Millionen transparenter PNG-Bilder auswählen. Sämtliche Inhalte stehen kostenfrei zum Download.

Für eine bessere Suche lassen sich Objekte auf cleanpng.com entweder in den über 50.000 Kategorien finden oder Sie geben einfach einen Begriff in das entsprechende Fenster ein. Sobald die Resultate vorliegen, können Sie mit Filtern wie Farbe, Größe, Typ oder Datum noch engere Ergebnisse für ihre Projekte in der Firma erzielen, denn schließlich werden beispielsweise mit der Suche "Computer" oder "Notebook" zunächst zigtausende Grafiken angeboten.