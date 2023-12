Frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr!

Mit 2023 neigt sich wieder ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen: Es war geprägt vom Hype um ChatGPT und Bard. Aus Twitter wurde X und die Zahl der Ransomware-Opfer stieg unaufhaltsam. Ein großer Hack brachte Microsofts Cloudkunden in Gefahr, während sich die Gerüchte um Windows 12 verdichteten. Für das neue Jahr gehen uns die Themen also garantiert nicht aus.

So dürfte 2024 von KI geprägt bleiben, indem Hacker diese beispielsweise verstärkt für gezielte Angriffe durch personalisierte Phishing-Mails und Deepfakes nutzen. Gleichzeitig kann KI wiederum der Erkennung von Attacken dienen. In diesem Umfeld gewinnt Zero Trust an Bedeutung, mehr dazu in der Mai-Ausgabe. Auf regulatorischer Seite erwarten uns ebenfalls Neuerungen: Die EU-Richtlinie NIS-2 sowie der Digital Operational Resilience Act (DORA) etwa setzen ab 2024 beziehungsweise 2025 umfassende Cybersicherheitsmaßnahmen durch.

Bevor nun die üblichen Schweißperlen auf die gefurchte Stirn treten, heißt es jedoch, die stade Zeit mit der Familie zu genießen. In diesem Sinne wünscht IT-Administrator allen Lesern geruhsame Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten und einen guten Start ins neue Jahr! Zum Abschluss möchten wir 2023 mit einem kleinen Weihnachtsgedicht ausklingen lassen:

Das Netzwerk lahmt, die Server zicken,

das ständige Sitzen geht auf den Rücken.

Der Alltag als Admin ist nicht immer leicht,

da ist schon der nächste PC verseucht.

Es hilft kein Verzagen, sondern nur die Tat,

und schaden kann auch nicht ein klein wenig Rat.

Da schlägt man am besten IT-Administrator auf,

und die Dinge nehmen einen besseren Lauf.

Doch jetzt ist die Zeit, um abzuschalten,

nicht nur den PC, sondern auch das Walten.

Ein schönes Fest, das wünschen wir,

und freuen uns auf das neue Jahr mit Dir!