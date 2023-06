Google veräußert Domain-Geschäft

Google stößt sein Domain-Geschäft ab. So soll der US-Konzern seine Kunden samt deren rund zehn Millionen registrierten Webadressen an Squarespace verkaufen, wie letzteres Unternehmen nun verkündet hat. Eine entsprechende Vereinbarung sei nun finalisiert worden. Die Preise für Googles Domainkunden sollen sich zumindest für zwölf Monate nach der Übernahme nicht ändern und der Übergang möglichst reibungslos ablaufen.

Google hat offenbar kein Interesse mehr am Domain-Geschäft und möchte seinen "Fokus schärfen", so Matt Madrigal, Vice President and General Manager Merchant Shopping bei Google. Dementsprechend gibt die Alphabet-Tochter ihre Tätigkeit als Registrar auf und überträgt den bisherigen Kundenstamm an Squarespace. Die Transaktion soll im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein, sofern die zuständigen Aufsichtsbehörden zustimmen.

Um einen möglichst reibungslosen Übergang für die Kunden zu gewährleisten, wollen beide Firmen eng zusammenarbeiten und Squarespace zunächst weiterhin auf Googles Infrastruktur im Hintergrund setzen. Bislang ist Squarespace unter anderem als Reseller für Google Workspace tätig und soll für die kommenden drei Jahre als exklusiver Partner auftreten, wenn Kunden über Workspace Domains beziehen. Auch will das Unternehmen seinen von Google stammenden Domain-Kunden Anreize bieten, eigene Websites auf Squarespace zu betreiben – dem eigentlichen Kerngeschäft des Unternehmens.