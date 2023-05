Google präsentiert PaLM 2

Auf der diesjährigen Google I/O hat das Unternehmen das erweiterte Sprachmodell PaLM 2 vorgestellt. Es soll über verbesserte Fähigkeiten im Bereich Mehrsprachigkeit, logischer Argumentation und Programmierung verfügen. PaLM 2 ist in vier Größen verfügbar, von der kleinsten bis zur größten: Gecko, Otter, Bison und Unicorn. Die kleinste Variante soll sich etwa für Smartphones eignen und auch ohne Datenverbindung funktionieren.

PaLM 2 ist auf mehrsprachige Texte trainiert und umfasst mehr als 100 Sprachen. Dies habe seine Fähigkeit, nuancierte Texte – einschließlich Redewendungen, Gedichten und Rätseln – in unterschiedlichen Sprachen zu verstehen, zu generieren und zu übersetzen, erheblich verbessert.

Der Datensatz von PaLM 2 umfasse dabei wissenschaftliche Arbeiten und Webseiten, die mathematische Ausdrücke enthalten. Dadurch sei es fähig, mit Logik, Common Sense und Mathematik zu agieren. PaLM 2 wurde außerdem mit öffentlich zugänglichen Quellcode-Datensätze trainiert. Das bedeutet, dass es gängige Programmiersprachen wie Python und JavaScript besonders gut beherrschen soll, aber auch speziellen Code in Sprachen wie Prolog, Fortran und Verilog generieren könne.

PaLM 2 sei aber nicht nur leistungsfähiger, sondern auch schneller und effizienter als die Vorgängermodelle – und ist in verschiedenen Größen verfügbar, sodass es sich für verschiedene Anwendungsfällen einsetzen lasse. Google möchte das Sprachmodell in vier Größen anbieten, von der kleinsten bis zur größten: Gecko, Otter, Bison und Unicorn. Gecko sei so schlank angelegt, dass es auf mobilen Geräten eingesetzt werden könne und schnell genug für interaktive Anwendungen auf dem Gerät sei, selbst wenn das Gerät offline ist.

KI hält Einzug in Google-Produkte

Auf der I/O hat Google 25 Produkte und Funktionen angekündigt, die von PaLM 2 unterstützt werden. Das bedeute, dass die KI-Funktionen von PaLM 2 direkt in die Produkte einfließen sollen. Die verbesserten mehrsprachigen Fähigkeiten von PaLM 2 ermöglichen es laut Google, Bard ab sofort auf neue Sprachen auszuweiten. Außerdem sei es die Grundlage für Googles kürzlich angekündigtes Programmierungsupdate.

Die Workspace-Funktionen, die Nutzer beim Schreiben in Gmail undGoogle Docs helfen und bei der Organisation in Google Tabellen unterstützen sollen, nutzen PaLM 2, damit Anwender ihre Arbeiten besser und schneller erledigen können. Med-PaLM 2, das von Googles Forschungsteams mit medizinischem Wissen trainiert wurde, könne derweil Fragen beantworten und Erkenntnisse aus einer Vielzahl von komplexen medizinischen Texten zusammenfassen.

Nun wird es mit multimodalen Fähigkeiten ergänzt, um Informationen wie Röntgenbilder und Mammogramme zu synthetisieren, und damit künftig die Ergebnisse für Patienten zu verbessern. Med-PaLM 2 soll später in diesem Sommer einer kleinen Gruppe von Cloudkunden für Feedback zur Identifizierung sicherer, hilfreicher Anwendungsfällen angeboten werden.

Sec-PaLM ist hingegen eine spezialisierte Version von PaLM 2, die im Sicherheitsbereich trainiert wurde und eine maßgebliche Weiterentwicklung in der Cybersicherheitsanalyse darstellen soll. Sie ist über Google Cloud verfügbar und nutzt KI, um das Verhalten potenziell schädlicher Skripte zu analysieren und zu erklären und besser undschneller zu erkennen, welche Skripte tatsächlich eine Bedrohung für Menschen und Organisationen darstellen.

Seit März hat Google mit einer kleinen Gruppe von Entwicklern eine Vorschau der PaLM-API durchgeführt. Ab sofort können sich Developer für die Nutzung des PaLM 2-Modells anmelden. Kunden können das Modell in Vertex AI mit Datenschutz, Sicherheit und Governance für Unternehmen nutzen. PaLM 2 bildet zudem die Grundlage für Duet AI for Google Cloud, eine generative KI-Kollaborationslösung, die dabei helfen soll, schneller zu lernen, zu entwickeln und zu arbeiten.