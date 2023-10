Ticket gewinnen für IT-Tage 2023

Mehr als 200 Vorträge, Workshops und Keynotes an vier Konferenztagen: Die IT-Tage in Frankfurt am Main bieten vielfältige Themen. Von Softwarearchitektur bis DevOps, von ChatGPT bis Green IT spiegelt das Konferenzprogramm die Fragen unserer Zeit. IT-Administrator verlost ein Ticket. Außerdem erhalten Leser einen Rabatt auf den Eintrittspreis in Höhe von 100 Euro.

Branchengrößen wie Julia Gätjens von GitLab, Fachautor Eberhard Wolff oder die Quantencomputer-Experten Prof. Dr. Jörg Hettel und Prof. Dr. Bettina Just sind nur vier der über 180 Speaker auf den IT-Tagen 2023. In ihrer Keynote wird Julia Gätjens über die Symbiose von Mensch und Künstlicher Intelligenz sprechen. Ein weiteres Themenangebot präsentiert Sascha Dittmann. In seinem eintägigen Workshop "Kubernetes von 0 auf 100 an einem Tag" nimmt er die Teilnehmenden praxisnah mit auf den Weg. Das Versprechen: Nach nur einem Tag mit Kubernetes richtig durchstarten!

In der großen Expo der IT-Tage können sich die Teilnehmer von den Größen der Branche über deren innovative Produkte informieren lassen. Die Aussteller reichen von GitLab über Snowflake bis zum International Software Architecture Qualification Board (iSAQB). Für Abwechslung sorgt das Rahmenprogramm mit Science Slam, dem Digital Retro Park und einer exklusiven Tischkicker-Challenge gegen die Weltmeisterin Linh Tran.

Rund 1300 Teilnehmer können sich so vom 11. bis 14. Dezember auf vier Tage voller exklusiver Inhalte in einem vielfältigen Programm freuen. Und für Leser des IT-Administrator sind die IT-Tage 2023 besonders attraktiv: Sie erhalten die Chance, ein Ticket zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff "IT-Tage 2023" an redaktion@it-administrator.de. Die Ziehung des Gewinners erfolgt Mitte November. Mit dem Gutscheincode "ITT23-31IA" sparen Sie außerdem 100 Euro beim Einlass, auch wenn Ihnen das Glück bei der Verlosung nicht hold war.