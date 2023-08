Erfrischende Mini-Turbine

Wenn Ihr alter, per USB angestöpselter Kleinstventilator bei der Hitze in die Knie geht, sollten Sie vielleicht auf einen etwas größeres Tischgerät aufrüsten. Durch die integrierte Batterie dieses Modells sind Sie zudem kabellos unterwegs und können sich somit den besten Standort für das Gadget rund um den Schreibtisch aussuchen.

Der in einem erfrischenden Design gehaltene Tischventilator ist nicht nur schick sondern laut Anbieterangaben auch ziemlich leise. Mit einem mehrstufigen Motor können Sie den jeweils im Moment ausreichenden Luftstrom einstellen. Dabei lassen sich auch unterschiedliche Winkel über den 360-Grad-Mechanismus einstellen. Mit dem praktischen Tragegriff können Sie das Gerät einfach ins Meeting mitnehmen und am Ende des Tages bequem per USB-Kabel wieder aufladen. Ob Ihnen das bei coolstuff.de erhältliche Gadget knapp 38 Euro wert ist, müssen Sie allerdings selbst entscheiden.