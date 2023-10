Dark Mode für LibreOffice

Gehen Sie zunächst in eine beliebige Anwendung der Suite, zum Beispiel den Writer. Anschließend klicken Sie unter den "Extras" in der Menüleiste auf die "Optionen" oder nutzen den Hotkey "Alt + F12". Im neuen Fenster wechseln Sie zur Kategorie "Ansicht" und suchen im Abschnitt "Aussehen" das Pulldown-Menü neben dem Modus. Als Standard ist hier "System" vorgegeben, was Sie in "Dunkel" umstellen müssen. Nach der Bestätigung der neuen Einstellung ist der dunkle Modus fortan in jeder einzelnen LibreOffice-Anwendung eingeschaltet. Dabei passt die Software auch ihre Icons an den Dark Mode an. Der Inhalt wie etwa Textseiten bleibt jedoch weiß.