Datentool für mobile Endgeräte

Hierfür wird das mobile Endgerät per USB-Schnittstelle sowie dem Media Transfer Protocol (MTP) angesteuert. Anschließend können Sie mit MobileFileSearch Dateien nach Größe, Erstellungs- und Veränderungsdatum sowie Namen suchen. Sobald Sie die gewünschten Files ausgewählt haben, lassen sich selbige entweder löschen oder in einen anderen Ordner kopieren. Eine weitere Alternative stellt der Export in eine Datei mit dem Format CSV, HTML, XML oder JSON dar.