Download der Woche: SearchMyFiles

Old school, was das Erscheinungsbild betrifft, aber wirkungsvoll im Ergebnis: Mit dem kostenfreien "SearchMyFiles" durchsuchen Sie Ihren Rechner zielgerichtet und mit einer viel größeren Anzahl an Parametern, als es die Bordmittel bieten. Ob Wildcard, Folder-Ausnahme oder das Suchen nach Erstellungsdatum – alles kein Problem für das Tool aus der NirSoft-Schmiede.