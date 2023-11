SNMP-Sensor im Eigenbau

Bei der Nutzung von Paessler PRTG für das Monitoring haben Admins es nicht selten mit Geräten zu tun, die angeblich SNMP unterstützen. In der Liste der Sensortypen in PRTG taucht aber kein Sensor auf, der dem Namen oder Modell des Geräts entspricht. Es ist trotzdem möglich, das Device zu überwachen.

Selbst wenn Sie keinen spezifischen Sensortyp in der Liste finden können, ist es möglich, Ihr Gerät mit Paessler PRTG zu überwachen. Gemäß der Anleitung auf der Website des Anbieters sollten Sie in einem solchen Fall den "SNMP Custom Sensor" verwenden. Stellen Sie zuerst sicher, dass SNMP auf Ihrem Gerät korrekt konfiguriert ist. Im nächsten Schritt benötigen Sie die spezifischen SNMP-OIDs des zu überwachenden Devices. Diese finden Sie meist in der Dokumentation Ihres Geräts.

Alternativ können Sie mittels eines SNMP-Walk-Tools die OIDs manuell ermitteln. Sobald Ihnen die benötigten OIDs vorliegen, fügen Sie einfach einen neuen SNMP Custom Sensor zu Ihrem Gerät in PRTG hinzu und konfigurieren ihn mit den OIDs, die Sie monitoren möchten. Auf diese Weise erhalten Sie die gewünschten Daten von Ihrem Gerät, auch wenn es keinen spezifischen Sensortyp in der PRTG-Sensorliste gibt.