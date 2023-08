Vorschau September 2023: Hochverfügbarkeit und Monitoring

Unternehmen hängen mehr denn je von einer funktionierenden IT ab. Wie Sie den Überblick über Ihre Infrastruktur behalten und Dienste verlässlich betreiben, zeigen wir im September-Heft mit dem Schwerpunkt "Hochverfügbarkeit und Monitoring". So erfahren Sie beispielsweise, wie Sie Ihr Netzwerk dank LibreNMS im Auge haben und für Lastenausgleich im Netzwerk für Windows und Azure sorgen. Außerdem beleuchten wir das sichere Monitoring von Tier-0-Systemen und werfen in den Tests einen Blick auf Checkmk 2.2 Enterprise.