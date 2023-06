Download der Woche: Rename Master

Zunächst können Anwender diverse flexibel konfigurierbare Umbenennungen vordefinieren. Anschließend müssen letztere in eine Reihenfolge angeordnet werden, die sich dann per Mausklick anwenden lässt. Rename Master versteht sich mit Variabeln, Nummerierungen und erlaubt zusätzlich das Speichern von Optionen in Skripten. Das Tool kann dabei auch Teilbereiche des Dateinamens ergänzen oder ersetzen. Das Batch-Verfahren, das auch über die Kommandozeile funktioniert, spart auf jeden Fall beim Überarbeiten von Dateiarchiven und Bilddatenbanken viel Zeit ein.