Hintertür für Malware in Teams

Sicherheitsforscher haben eine Social-Engineering-Schwachstelle in Microsoft Teams entdeckt. Diese erlaubt es Angreifern, Teams-Nutzern Schadsoftware unterzuschieben und damit ihren Fuß in das Netzwerk einer Organisation zu bekommen. Das Problem dabei: Nutzer können den Angriff so gut wie nicht erkennen und Microsoft sieht keinen dringenden Grund für einen Patch.