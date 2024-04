Ubuntu 24.04 LTS ist da

Canonical hat in Ubuntu 24.04 LTS zudem Low-Latency-Kernel-Funktionen in den Standardkernel integriert, was die Verzögerungen bei der Planung von Kernel-Tasks reduziert. Standardmäßig aktiviert das OS Frame Pointer auf allen 64-Bit-Architekturen, um Performance-Ingenieuren den Zugriff auf genaue Flame Graphs zu ermöglichen. Das neue Ubuntu-Release hat daneben Entwicklertools wie TCK-zertifiziertes Java, eine LTS-Version für die .NET-Plattform und die aktuelle Rust-Toolchain an Bord.

Canonical und Intel haben zudem die "Intel QuickAssist Technology" (Intel QAT) integriert, die erstmals in einer LTS-Version verfügbar ist. Sie ermöglicht es Anwendern, Verschlüsselung und Komprimierung zu beschleunigen, was wiederum die CPU-Auslastung reduziert und die Leistung von Netzwerk- und Speicheranwendungen auf Intel Xeon Scalable Prozessoren verbessert.

Neben den technischen Erweiterungen soll Ubuntu 24.04 LTS eine Plattform bieten, die auf vertrauliche Datenverarbeitung in der Cloud und in privaten Rechenzentren ausgerichtet ist. Ubuntu unterstützt nun auch "Intel Trust Domain Extensions" (Intel TDX), die die VM-Isolierung vereinfachen und eine sichere Umgebung für vertrauliche Datenverarbeitung bieten.

In Sachen Updates verprlichtet sich Canonical, Ubuntu 24.04 LTS zwölf Jahre lang mit Aktualisierungen und Support zu versorgen. Dies umfasst fünf Jahre kostenlose Sicherheitswartung für das Hauptrepository und, durch das Ubuntu Pro Add-on, bis zu zwölf Jahre für erweiterte Unterstützung und Sicherheitsupdates.