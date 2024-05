Vorschau Juni 2024: Datenbanken

Microsoft und LinkedIn haben mit dem "Work Trend Index 2024" einen gemeinsamen Bericht zum Stand der KI am Arbeitsplatz veröffentlicht. Die Studie verzeichnet unter dem Titel "AI at work is here. Now comes the hard part" einen signifikanten Anstieg von Fachkräften, die KI-Fähigkeiten zu ihren Profilen hinzufügen. Führungskräfte seien nun jedoch an einem schwierigen Punkt jeder technologischen Umwälzung angelangt: dem Übergang von Experimenten zu greifbaren geschäftlichen Auswirkungen.