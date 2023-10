Download der Woche: Sqlectron

In vielen Unternehmen sind die Datenbank-Landschaften zumeist komplex und heterogen. Neben einer großen Anzahl selbiger finden sich entsprechend viele Schnittstellen hierzu im Netzwerk. Wenn Sie einen flexiblen wie vielseitigen Client hierfür suchen, sollten Sie das Open-Source-Tool "Sqlectron" ausprobieren. Das Tool erlaubt den Zugriff auf eine ganze Reihe an Datenbanken wie MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, MariaDB, SQLite oder Cassandra.

Im Server-View-Fenster von Sqlectron können Sie den Namen, die Adresse sowie Port jeder Verbindung einsehen. Ferner verfügt das Tool über einen integrierten SQL-Editor und ermöglicht somit das Durchführen wie Speichern von Abfragen. Falls nötig, lässt sich auch ein SSH-Tunnel einrichten, für den das Programm dann den von Ihnen bereitgestellten Schlüssel nutzt. So besteht die Wahl zwischen einem Desktop- und einem Terminalzugriff. So lassen sich mit dem schlanken Werkzeug Datenbank-Operationen in Windeseile durchführen.