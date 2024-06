Zerstückelte URLs vermeiden

Mit einem wenig bekannten Trick können Sie dieses Problem schon vor dem Versenden vermeiden. Setzen Sie den betreffenden Link einfach zu Beginn und am Ende in spitze Klammern. Das sieht dann beispielsweise so aus: Der Link "https://www.it-administrator.de/Data-Democracy-umsetzen" wird als "<https://www.it-administrator.de/Data-Democracy-umsetzen>" in den Plain-Text der E-Mail kopiert. Dadurch kann der Empfänger die URL direkt anklicken.