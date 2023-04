Download der Woche: sys_minion

In Windows finden sich immer wieder versteckte Funktionen, die die Arbeit am Rechner zügiger gestalten. Allerdings müssen diese in der Regel erst über Eingaben in der Kommandozeile ausgeführt werden. Das kostenfreie Tool "sys_minion" präsentiert Ihnen praktische Funktionen in einem übersichtlichen Menü. So starten Sie den gewünschten Prozess bequem mit einem Mausklick.