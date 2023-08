Bilderdownload-Beschleuniger

Ein Bild sagt oft mehr als tauend Worte und ist nicht selten sogar kostenlos für Unternehmen erhältlich: Lizenzfreie Bilder beziehungsweise Stock Images sind auch für Firmen kostenfrei herunterlad- und einsetzbar. Noch dazu tritt ein Tool an, um die Arbeit mit Bildern zu erleichtern und vor allem zu beschleunigen: Mit dem "Bulk Image Downloader“ lassen sich mehrere Bilddateien auf einmal von der gewünschten Quelle herunterladen.

Am Anfang der Arbeit mit dem Bulk Image Downloader stehen zunächst Angaben: zum Beispiel die der URL der Bildquellenseite in die Eingabezeile des Tools oder die des Ordners, in welchem die Bilder abgespeichert werden sollen, oder auch, ob die Anlage eines Unterverzeichnisses mit dem Titel der Bildquelle erwünscht ist. Danach können Sie mit der freien Variante des Werkzeugs zwei Downloads gleichzeitig starten und bis zu 100 Bilder gleichzeitig herunterladen. Auf Wunsch hilft das Werkzeug auch bei der Benennung der Dateien mit Präfix und Nummerierung.