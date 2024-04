Die Rechnung bitte

Flexera stellt sein neues Cloud-Kostenmanagement vor: Flexera One FinOps Enterprise ist ein Managementtool, das sich an die Anforderungen von FinOps- und Cloud-Teams richtet. Gleichzeitig ermöglicht es Unternehmen, eine Verbindung zwischen IT-Assetmanagement und Kostenkontrolle herzustellen.

Flexera One FinOps Enterprise ist entweder als eigenständiges Produkt oder als Teil der cloudbasierten Managementplattform Flexera One verfügbar. Sowohl die Bereiche IT-Assetmanagement, Software-Lizenzmanagement und IT (Operations & Engineering) als auch die Finanz-, Technik-, Architektur- und Sicherheitsteams können Flexera One FinOps Enterprise als zentrale Anlaufstelle für alle Cloudinformationen nutzen. Damit lassen sich laut Anbieter Einsparungspotenziale unternehmensweit und über alle IT-Assets hinweg identifizieren, Investitionen optimieren und hybride IT-Landschaften automatisiert managen.

Unternehmen können zwischen verschiedenen Konfigurationen wählen: Flexera One Cloud-Kostenoptimierung ist das Standard-FinOps-Angebot und bietet eine anschauliche Visualisierung für eine eindeutige und transparente Zuordnung von Cloudkosten und -nutzung. In der erweiterten Version Flexera One FinOps Advanced erhalten Nutzer neben der Cloud-Kostenoptimierung auch die FlexeraOne-Standard-Funktionalitäten für den Bereich Cloudmigration oder das SaaS-Management. In der neuen Variante Flexera One FinOps Enterprise sind nicht zuletzt die Funktionalitäten von Ausgabenoptimierung, Cloudmigration und SaaS-Management nun in einer zentralen Plattform vereint.