Download der Woche: Automatic Print Switcher

In manchen Fällen sind mehrere verschiedene Drucker an einen Rechner angebunden und je nach Applikation soll der Ausdruck entsprechend an den einen oder anderen Printer gehen. Damit Nutzer hierbei nicht jedes Mal ihr gewünschtes Ausgabegerät händisch einstellen müssen, bietet sich der "Automatic Print Switcher" an. In dem Tool lassen sich Anwendungen bestimmte Drucker zuordnen.