Download der Woche: Traefik

Kommunizieren mehrere Dienste auf demselben Server über Port 80 (für HTTP) oder 443 (für HTTPS), kann dies zu Konflikten führen, da normalerweise nur ein Dienst einen bestimmten Port zu einem bestimmten Zeitpunkt belegen kann. Hier kommt die Open-Source-Software Traefik Proxy ins Spiel und agiert als Reverse-Proxy und Loadbalancer. So lassen sich alle eingehenden Anfragen auf Port 80 oder 443 an die richtigen Dienste weiterleiten. Dies basieret auf konfigurierbaren Regeln, dem sogenannten Routing.

Das Open-Source-Projekt ist in der Programmiersprache Go realisiert und für einen Betrieb in der Cloud optimiert. Traefik bietet die typischen Features eines Reverse-Proxys: Von außen ankommender Datenverkehr wird an interne Services verteilt und lässt sich auf dem Weg in verschiedener Weise behandeln. Unterstützt werden nicht nur HTTP und HTTP/2, sondern auch TCP/UDP, Websockets und gRPC. Sogar Routing-Muster wie etwa Mirroring, Loadbalancing und Canary Deployments lassen sich mit dem Werkzeug realisieren. In Sachen Security gibt es leider Abstriche der freien Version und verbreitete Verfahren für die Authentifizierung wie OAuth2, JWT, LDAP und OpenID Connect sind der kostenpflichtigen Enterprise-Version vorbehalten.