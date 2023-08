Download der Woche: SUMo

Angreifer nutzen häufig Schwachstellen in Software aus, um auf Rechner zu gelangen und dort ihre Rechte auszuweiten. Nur wenige Sicherheitslücken sind dabei tatsächlich Zero Days. Oft genug stehen schon lange Patches bereit, die die Nutzer nur nicht eingespielt haben. Mit dem kostenfreien Tool "SUMo" überprüfen Sie Ihren Softwarebestand auf Aktualisierungen. Das Tool unterstützt hierfür mehr als 90.000 Programme.

Mittels einer umfassenden Onlinedatenbank im Hintergrund identifiziert SUMo (Software Updates Monitor) zunächst die installierte Software auf Ihrem Rechner. Sobald ein Update oder Patch bereitsteht, gibt das Tool eine Hinweismeldung aus, sodass Sie Ihre Programme zeitnah aktualisieren können.

SUMo erlaubt zudem eine Updatesuche im Einzelfall, falls Sie nicht gleich die gesamte Festplatte scannen lassen möchten. Zum Überprüfen bestimmter Programme müssen Sie lediglich die entsprechende EXE-Datei per Drag-and-Drop in das Anwendungsfenster von SUMo ziehen. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand in Sachen Software.