Download der Woche: Uninstalr

Wenn Sie mit den Ergebnissen der Bordmitteln zum Löschen nicht mehr benötigter Anwendungen unzufrieden sind, dann sollten Sie einen genaueren Blick auf den kostenfreien Uninstalr werfen. Besonders praktisch dabei: Das einfach zu bedienende Tool erlaubt auch die Deinstallation mehrerer Applikationen in einem Rutsch.

Uninstalr unterstützt weiterhin die Überwachung von neuen Installationen, um auch hier wenn nötig alle Daten restlos entfernen zu können. Eine besonders nützliche Funktion des Werkzeugs korrigiert falsche Daten in der Liste der installierten Windows-Anwendungen, beispielsweise wenn die falsche Menge an Speicherplatz für ein Programm anzeigt wird. Das Tool selbst steht in einer installierbaren Variante und einer portablen To-Go-Version zum Download bereit.