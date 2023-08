Download der Woche: Unicodia

Unicodia vergrößert den Zeichenfundus der Windows-Bordmittel Ihrer Devices. Zudem fahndet die auch direkt per USB-Stick nutzbare Freeware auf User-Wunsch nach bestimmten Zeichen auf dem lokalen System. Bei Fund erläutert das Werkzeug, in welchem Zeichensatz das gesuchte Zeichen verfügbar ist, und lässt sich Letzteres umgehend in die Zwischenablage kopieren. Weitere nützliche Informationen des Werkzeugs sind beispielsweise der HTML- und UTF-Code jedes gelisteteten Zeichens sowie die Skriptsprache für Entwickler samt historischer Hintergrund-Informationen für Buchstaben und Sprachen, die die zweigeteilte Oberfläche übersichtlich anzeigt.