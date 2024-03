Firewall für große Sprachmodelle

Firewall for AI kann laut Cloudflare vor jedem Large Language Model (LLM) eingesetzt werden, das auf Workers AI von Cloudflare läuft. Die Prompts der Nutzer würden gescannt und bewertet. Auf diese Weise ließen sich Versuche, ein Modell auszunutzen und Daten auszuschleusen, besser erkennen. Der Dienst baut auf dem globalen Cloudflare-Netzwerk auf, wodurch sich die LLMs praktisch ohne Verzögerung vor Missbrauch schützen lassen sollen. Kunden, die ein LLM auf Workers AI betreiben, können den Schutz von Firewall for AI kostenlos in Anspruch nehmen und Bedrohungen wie Prompt Injection und Datenlecks den Schrecken nehmen.

Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare, erklärt hierzu, dass mit neuen Technologien stets neue Bedrohungen einhergehen. Firewall for AI soll von Beginn an in die Architektur der KI-Technologie integriert werden, um als eines der ersten Schutzsysteme für KI-Modelle zu dienen. Dies ermögliche es Unternehmen, die Potenziale der Technologie sicher zu nutzen. Firewall for AI biete Features wie die schnelle Erkennung neuer Bedrohungen, automatische Blockierung ohne menschliches Zutun und die kostenlose Standardimplementierung des Schutzes für Kunden, die LLM auf Workers AI von Cloudflare nutzen.