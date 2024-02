KI-Assistent für bessere Texte

Nutzer kopieren oder schreiben ihre Formulierungen in das linke Feld auf der Webseite, und das Programm übernimmt die Korrekturarbeit in Sekundenschnelle. Dies ist besonders nützlich bei Texten an Vorgesetzte oder für dienstliche Angelegenheiten, bei denen Genauigkeit gefragt ist. Die Vorschläge von Deepl Write helfen, die eigene Schreibqualität zu verbessern. Parellel hierzu steht auch ein Assistent für das Übersetzen von Texten zur Verfügung.