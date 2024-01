Vorschau Februar 2024: Softwareverteilung & Patchmanagement

Angreifer nutzen kleinste Lücken in Software aus, um in Firmennetze einzudringen. Umso wichtiger ist das konsequente und zeitnahe Patchen. Im Februar befasst sich IT-Administrator mit dem Schwerpunkt "Softwareverteilung & Patchmanagement". Darin erfahren Sie unter anderem, wie Sie die Kommunikation zwischen WSUS und den Clients absichern und was für die Softwareverwaltung von Infrastrukturkomponenten nötig ist. In den Tests werfen wir einen Blick auf das cloudbasierte Patchmanagement mit Heimdal.

Die Windows Server Update Services spielen in Microsoft-Netzwerken nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Verteilung von Updates. Zum einen lässt sich so lokal genau steuern, welche Produkte im Netzwerk gepatcht werden, zum anderen behalten Admins die Kontrolle über die einzelnen Updates, die angeschlossenen Computer und deren Aktualisierung. Doch findet die Kommunikation dabei ungeschützt statt. Wie Sie den Updateprozess durch SSL schützen, zeigen wir in der Februar-Ausgabe.

Darin lesen Sie ebenfalls, wie Sie Ihre Infrastruktur verwalten und automatisieren. Denn während Lifecycle-Management bei Servern mittlerweile fast schon zum guten Ton gehört, tun viele Administratoren sich bei der Automation und der zentralen Verwaltung von Infrastrukturgeräten wie Switches schwer. Einen technischen Grund gibt es dafür eigentlich nicht, denn Tools für verschieden Gerätetypen stehen durchaus zur Verfügung. Wir zeigen, was für die Softwareverwaltung von Infrastrukturkomponenten nötig ist und welche Komponenten besser und welche schlechter zu handhaben sind.

