Vorschau Januar 2024: Infrastruktur- und Assetmanagement

IT-Administrator läutet das neue Jahr mit dem Schwerpunktthema "Infrastruktur- und Assetmanagement" ein. Darin zeigen wir beispielsweise, welche Normen und Regelungen es in Sachen IoT-Sicherheit gibt und worauf Sie beim Assetmanagement per RFID achten müssen. Außerdem lesen Sie, wie Sie Drucker mit Gruppenrichtlinien im Netzwerk steuern und sich mit Nessus Essentials auf Schwachstellensuche begeben.

Das Internet der Dinge gehört zu den eher unsicheren Regionen der Cyberwelt. Die Berichte über erfolgreich gehackte Geräte sind so zahlreich, dass sie mittlerweile zur Folklore der Cyberwelt zählen. Wir beleuchten in der Januar-Ausgabe Ursachen der IoT-Sicherheitskrise und zeigen, was Gesetzgeber und Standardisierungsgremien derzeit dagegen aufbieten. Einen besonderen Fokus legen wir darauf, wie IT-Verantwortliche durch den Dschungel von unsicheren IoT-Geräten und Sicherheitsnormen navigieren.

Das manuelle Eintippen von Geräte-IDs für das Asset-Tracking artet in großen Umgebungen derweil schnell in Arbeit aus. Eine automatisierte Erfassung per RFID spart gegenüber Barcodes und anderen klassischen Verfahren wertvolle Zeit, geht aber mit eigenen technischen Problemen einher. Im Januar-Heft werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Technologievarianten. Danach betrachten wir Beispiel-Implementierungen und Software, während wir Angriffsvektoren nicht außen vor lassen.

