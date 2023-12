Klick ohne Fingerbewegung

Nicht wenige Profianwender kämpfen zumindest gelegentlich mit dem berühmten "Mausarm" oder Schmerzen am Handgelenk durch Überarbeitung am Rechner. Mit dem kostenlosen Windows-Tool "Clickless Mouse" können Sie jetzt bei körperlichen Einschränkungen ganz ohne Klicken oder Halten der Maustaste ihren Computer bedienen. Es genügt, das Eingabegerät lediglich am Rand des Anwendungsfensters in die richtige Richtung zu bewegen.