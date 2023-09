Brainstorming-Ideen festhalten

Mit Bubbl.us kommt somit nicht nur die Projektplanung besser in Schwung, sondern auch die Kollaboration zwischen den beteiligten Personen. Zusätzlich lässt sich der Onlinedienst auch als Lehrhilfe in Meetings beziehungsweise Konferenzen einsetzen. Durch die browserbasierte Plattform fallen außerdem Kosten und Aufwand für Installations und Wartung weg. Wer besonders schnell loslegen will, kann gleich eins der bereitstehenden Muster abändern.