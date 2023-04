TeamViewer - Software heißt jetzt Remote

Die Fernwartungssoftware TeamViewer wurde grundlegend überarbeitet und heißt fortan TeamViewer Remote. Dabei hat der Hersteller die zugrundeliegende Technologie, die Benutzerfreundlichkeit und das gesamte Erscheinungsbild modernisiert. Künftig können jedoch nur noch Benutzer mit Konto neue Sitzungen aufbauen, was auf der anderen Seite für mehr Sicherheit sorgen soll.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Benutzeroberfläche in TeamViewer. So wurde die gesamte Nutzerführung von TeamViewer Remote neu gestaltet. Der voll funktionale Webclient ermöglicht ab sofort die Wahl zwischen Desktop-App und Browser. Auch der Verbindungsaufbau wurde vereinfacht, sodass sich eine Session nun mit nur einem Klick erstellen lässt – ähnlich der Teilnahme an einem Online-Meeting.

Auch hat der Hersteller die Transparenz bei eingehenden Verbindungsanfragen erhöht, damit Nutzer schon im Vorfeld entscheiden können, ob es sich um eine legitime Anfrage handelt. Auf der anderen Seite ist das Erstellen neuer Sitzungen so nur noch für registrierte Nutzer möglich.

Kunden mit Abo stehen künftig die Funktionalitäten von TeamViewer Remote Monitoring und Management (RMM) zur Verfügung, die nativ in TeamViewer Remote integriert wurden. RMM umfasst Funktionen wie Geräte-Monitoring, Asset-Management, Softwarebereitstellung sowie Patch Management und ermöglicht so die nahtlose und effiziente Verwaltung von Geräten.

Im Zuge des Relaunchs wurden außerdem Schlüsselkomponenten der Softwarearchitektur grundlegend erneuert und für die Umsetzung einer Plattformstrategie umgestaltet. Diese hat zum Ziel, künftig einen einheitlichen Zugang zum gesamten TeamViewer-Produktportfolio anzubieten. Funktionen und Add-ons, die – wie etwa das RMM-Paket – bisher eine separate Anmeldung erforderten, sind dann über die gleiche Oberfläche wie TeamViewer Remote zugänglich. TeamViewer will seine Software in Zukunft mit weiteren Funktionen ausstatten.