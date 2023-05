Vorschau Juni 2023: Automatisierung

Es gibt viele wiederkehrende Aufgaben, die Admins gerne loswerden möchten. Die passenden Werkzeuge dafür stellen wir im Juni-Heft mit dem Schwerpunkt "Automatisierung" vor. So zeigen wir, wie Sie Policies und Blueprints in Azure zur Cloudautomatisierung verwenden und Onlinedienste mittels n8n verzahnen. Außerdem erfahren Sie, was die PowerShell in Sachen Amazon- und Google-Cloud-Administration bietet und wie Sie Windows-Rechner mittels Puppet steuern. In den Produkttests beweist unter anderem Zapier in Sachen automatisierte Datentransfers sein Können.

Um Ressourcen in Azure sicher und optimiert zu nutzen, sind einheitliche Einstellungen, definierte Berechtigungsstrukturen und Infrastrukturvorlagen notwendig. Um diese automatisiert zu erledigen, unterstützt Microsoft Admins mit den Azure Policies und Azure Blueprints. Damit lassen sich die Verwaltung und das Erstellen der eigenen Cloud sehr viel einfacher, sicherer und einheitlicher gestalten, wie wir im Juni-Heft zeigen.

Immer mehr Onlinedienste bieten derweil APIs und sind über diese aus der Ferne steuerbar. Wer in die eigene Webapplikation Schnittstellen für sämtliche genutzten Dienste einbauen will, sieht sich aber einer Mammutaufgabe gegenüber. n8n will dieses Problem lösen: Die Plattform integriert verschiedene Schnittstellen des Web 2.0 miteinander und hilft beim Erstellen von Workflows. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt unser Workshop im Juni.

