Event-Logs für Hyper-V-Probleme finden

In der Regel nutzen Admins bei Windows-Problemen die gesammelten Informationen aus den Event-Logs. Allerdings ist Windows mit der Zeit so komplex geworden, dass zum Beispiel die Daten zum Reparieren von Hyper-V-Umgebungen nur sehr schwer in der Logstruktur zu finden sind. Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass für die virtuelle Umgebung je nach genutzten Features auf dem Host bis zu einem Dutzend Event-Logs für Hyper-V vorhanden sind.